Лос-Анджелес, США, , 07:56 — REGNUM Двое заместителей шерифа округа Лос-Анджелес получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестных злоумышленников на патрульный автомобиль в американском штате Калифорния. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба офиса шерифа округа на своей странице в Twitter.

Инцидент произошёл в городе Комптон. Помощники шерифа находились в патрульном автомобиле, когда на них из засады напали неустановленные злоумышленники, вооружённые огнестрельным оружием. Оба сотрудника правоохранительных органов получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в тяжёлом состоянии в местную больницу.

В настоящее время пострадавшим была сделана операция, но их жизни всё ещё под угрозой. Нападавшие с места преступления скрылись, их личности устанавливаются.

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