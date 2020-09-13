Краснодар, , 06:49 — REGNUM Ликвидация открытого горения объявлена в многоэтажном жилом доме в городе Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ликвидация открытого пламени на мансардном этаже шестисекционного восьмиэтажного жилого дома произошла в 06:00 мск. Общая площадь возгорания составила 4400 кв. метров. Огнём было повреждено 88 квартир по периметру здания, выгорел весь восьмой (мансардный) этаж.

Уточняется, что мансардный этаж построен из дерева, что поспособствовало быстрому распространению пламени. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории регионального отделения МЧС РФ. Устанавливаются обстоятельства возникновения пожара. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.

Пострадавших в результате пожара нет, все жильцы дома были своевременно эвакуированы, в настоящее время решается вопрос об их временном размещении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Российской в городе Краснодаре.

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