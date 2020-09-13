Южно-Сахалинск, , 06:42 — REGNUM Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел в жилом доме на проспекте Победы. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, к этому времени в доме горел мусор на площади один квадратный метр. Пожар был потушен, пострадавших не было. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрощите.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября произошел пожар в частном доме в городе Пушкино Московской области. В результате возгорания погибли мужчина и трехлетний ребенок.