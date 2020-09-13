Чита, , 06:38 — REGNUM В Забайкалье наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В связи с этим, как сообщает сегодня, 13 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора по итогам заседания оперативного штаба, проведение массовых мероприятий в регионе будет ограничено.

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По словам главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапы, за последние сутки зафиксирован высокий темп прироста заболеваемости — 1,3%. Средний темп за неделю — около 1%. Многие из заболевших — работники сферы непродовольственной торговли.

По предложению организатор массового мероприятия (более 50 человек) заблаговременно должен будет уведомить органы власти о проведении, получить соответствующее разрешение. Без официального разрешения массовое мероприятие не состоится.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 сентября в Забайкальском крае насчитывается уже 5195 выявленных носителей коронавируса, причём 66 из них добавились за последние сутки. Из них 4464 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее число летальных случаев — 63. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое сопутствующее заболевание.