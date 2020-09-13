Владивосток, , 06:36 — REGNUM В Приморье жильцы обрушившегося в селе Вознесенка Хорольского района дома получат материальную помощь. Чьи квартиры пострадали в результате взрыва смогут с помощью сертификатов приобрести новое жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Жильцам, чьи квартиры не подлежат восстановлению выдадут сертификаты на приобретение нового жилья. Тем у кого пострадало имущество будет оказана материальная помощь.

В ближайшее время комиссия приступит к оценке ущерба.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился провести в доме ремонтные работы до нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в селе Вознесенка Хорольского района после взрыва в двухэтажном жилом доме под завалами обнаружено тело мужчины, который предположительно является виновником происшествия.