Южно-Сахалинск, , 06:13 — REGNUM В Южно-Сахалинске в детском саду «Полянка» отравились воспитанники. Детей госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Прокуратура начала проверку.

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Родители рассказали, что у детей рвота и понос, температура упала до 34 градусов, пишет ASTV.RU. Одному из детей стало плохо прямо в группе, его отвезли в больницу. Остальные стали жаловаться на плохое самочувствие вечером в пятницу, 11 сентября, или ночью в субботу.

«Ночью у сына тоже началась рвота, сильнейшая, жёлчью, просто без остановки. Я даже скорую не вызывала — на машине отвезли в инфекционную больницу», — рассказала мать одного ребёнка.

В родительской группе практически все сообщили об отравлении детей.

«Врач сказал, что это на 100 процентов токсическое отравление», — рассказала одна из родительниц.

По факту отравления детей начата проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в МАДОУ № 5 «Полянка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышку ротавирусной инфекции неясной этиологии выявили в школе Новоаннинского района Волгоградской области. Учреждение закрыли на карантин.