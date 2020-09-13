Краснодар, , 06:10 — REGNUM Крупный пожар в жилом многоэтажном доме был локализован в городе Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Локализация возгорания была объявлена в 05:30 мск на площади 4400 кв. метров. Уточняется, что дом не газифицирован, энергоснабжение и водоснабжение в доме отключено в связи с пожаром.

Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Сообщение о пожаре поступило в региональное ведомство около 02:15 мск, спасатели прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова. Возгорание произошло вна мансардном этаже восьмиэтажного здания, состоящего из шести корпусов. Пожару была присвоена четвёртая категория сложности, огнём было повреждено не менее 90 квартир. В тушении пожара были задействованы 175 человек и 54 единицы техники, на месте развёрнут координационный штаб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приведении в режим чрезвычайной ситуации в связи с крупным пожаром в жилом доме ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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