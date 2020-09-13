Иркутск, , 05:56 — REGNUM В Иркутской области благополучно завершились мероприятия по розыску 65-летней Ольги Рогинской, заблудившейся в тайге 31 августа. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ В лесу женщина провела 11 дней, после того как вышла из СНТ «Недра» на 19 км. Голосустненского тракта в лесной массив, не взяв с собой даже мобильный телефон. Выбраться к людям она смогла только 11 сентября.

Как выяснилось, во время возвращения домой, в сумерках сборщица дикоросов перепутала распадки гор, отклонилась от намеченного маршрута и ушла в другую сторону. Двое суток она блуждала по лесу, питаясь плодами брусники и костяники, пила воду из родников и ручьев. На третий день, ослабленная и уставшая Ольга заметила зимовьё. Внутри охотничьего домика было все кроме спичек: пряники, сухари, консервы и даже постельные принадлежности.

Понимая, что с болью в ногах она не сможет преодолеть значительные расстояния, без вести пропавшая решила в течение последующих двух дней не предпринимать решительных действий.

Набравшись сил, пенсионерка принялась изучать таежные тропы, в разные стороны уходившие от зимовья. Несколько раз она отдалялась на несколько километров от своего пристанища, но к вечеру, была вынуждена возвращаться обратно. Во время одной из таких попыток дачница все же добралась до проселочной дороги, где увидела автомобиль и попутным транспортом вернулась в СНТ.

Как выяснилось, изначально потеряв ориентир, Ольга Рогинская ушла от дачи вглубь леса на 15 км. Последнее время ближайшим населенным пунктом для нее была деревня Добролёт, расположенная на 33 километре автодороги «Иркутск — Большое Голоустное». Встретившись с родными и близкими, Ольга Рогинская поблагодарила правоохранителей и неравнодушных жителей за внимание к ее судьбе:

«Приятно знать, что кто-то пытается помочь, спасти. Это придает дополнительные силы и дарит надежду, что все окончится благополучно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наступивший в Приангарье сезон сбора грибов и ягод по-прежнему доставляет немало хлопот спасателям: с 1 мая по 31 августа зарегистрировано 20 подобных происшествий с привлечением поисково-спасательных служб региона, в ходе которых 25 человек спасены, двое не найдены.

Читайте ранее в этом сюжете: В лесах Приангарья стали всё чаще теряться люди