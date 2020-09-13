Краснодар, , 05:53 — REGNUM ГУ МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в жилом многоэтажном доме в городе Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

Восьмиэтажный жилой дом, расположенный на улице Российской в Музыкальном районе Краснодара, загорелся около 02:15 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже, и в настоящее время его площадь достигла 2500 кв. метров. Борьбу с огнём ведут 175 человек, локализовать пламя пока не удаётся. ГУ МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим «чрезвычайная ситуация», на месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения, создано шесть боевых участков.

Информации о пострадавших не поступало, из здания было эвакуировано около 300 человек, для них на базе школы подготовлен пункт временного размещения. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в многоэтажном жилом доме в городе Краснодаре.

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