Индианаполис, США, , 05:35 — REGNUM Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в здании торгового центра (ТЦ) в американском штате Индиана. Об этом 13 сентября сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошёл 12 сентября в городе Мишуока в торговом центре University Park около 15:00 по местному времени. Получив информацию о стрельбе и прибыв на место происшествия, сотрудники полиции эвакуировали всех посетителей торгового центра.

Информация о пострадавших не сообщалась. Стрелявший был задержан полицией, его личность и личность погибшего не раскрывается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отстранении от служебных обязанностей в американском штате Нью-Йорк полицейских, застреливших чернокожего мужчину Дэниела Пруда.

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