Владивосток, , 05:19 — REGNUM В Приморском крае в селе Вознесенка Хорольского района после взрыва в двухэтажном жилом доме под завалами обнаружено тело мужчины, который предположительно является виновником происшествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Спасатели разобрали завалы обрушившегося здания и обнаружили тело мужчины 1940 года рождения.

На месте происшествия находится губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в селе Вознесенка Хорольского района в двухэтажном жилом доме произошёл взрыв. Здание частично обрушено. Соседи рассказали, что сначала он сжёг свой сарай и гараж, а потом отправился в квартиру. На месте найден газовый балон. 20 жильцов эвакуированы в дом культуры.