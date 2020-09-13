Владивосток, , 05:00 — REGNUM В Приморском крае в селе Вознесенка Хорольского района в двухэтажном жилом доме произошёл взрыв. Здание частично обрушено, под завалами может находиться мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В доме находится 12 квартир, в которых проживают 20 человек. Всех жильцов эвакуировали в дом культуры.

Под завалами может находиться мужчина 1940 года рождения, по вине которого, со слов очевидцев, и произошёл взрыв. Соседи рассказали, что сначала он сжёг свой сарай и гараж, а потом отправился в квартиру. На месте найден газовый балон.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выехал на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, к взрыву, произошедшему на заводе в Ингушетии, привела утечка газа. Это пока предварительная причина. Так прокомментировал случившуюся трагедию, унесшую жизнь троих человек, глава сельского поселения Экажево Михаил Евлоев.