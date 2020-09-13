Исламабад, , 04:29 — REGNUM Военнослужащий погиб при взрыве на дороге в провинции Северный Вазиристан в Пакистане, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Сообщается, что на дороге у блокпоста сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб один из пакистанских солдат. После взрыва армейские подразделения оцепили место происшествия, а также начали операцию по поиску и уничтожения боевиков. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября два человека погибли в результате стрельбы в провинции Пенджаб в Пакистане. Отмечалось, что неизвестные открыли огонь по прохожим и скрылись с места происшествия.

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