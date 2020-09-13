Краснодар, , 04:21 — REGNUM В Краснодаре в ночь на 13 сентября загорелся многоквартирный жилой дом на улице Российская, сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 02:15 мск. Первые подразделения прибыли на место уже через шесть минут после вызова.

«Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская. Площадь пожара составляет 800 кв. метров, ему был присвоен четвёртый номер сложности», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

По последним данным, площадь пожара возросла до 2500 кв. метров. Из дома эвакуировано около 300 жильцов. О пострадавших не сообщается.

Для тушения пожара привлечено более 140 сотрудников и 40 единиц спецтехники.

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