Чикаго, США, , 04:15 — REGNUM Пятилетний ребёнок погиб в результате несчастного случая во время свадьбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 12 сентября сообщила газета New York Post.

Трагический инцидент произошёл в отеле Drake Hotel, куда семья погибшего ребёнка прибыла для участия в торжестве. По предварительным данным, ребёнок во время совместных игр с другими детьми забрался на гранитную столешницу. Слезая со стола, мальчик схватился за край столешница и опрокинул её на себя.

Мальчик был госпитализирован с тяжёлой травмой головы, медикам не удалось его спасти. Менеджер отеля выразил соболезнования семье и близким погибшего ребёнка. Неравнодушные граждане открыли на одной из интернет-платформ сбор средств с целью поддержать мать погибшего мальчика.

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