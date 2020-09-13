Владивосток, , 03:49 — REGNUM Один человек погиб в результате взрыва в жилом двухэтажном многоквартирном доме в Приморском крае. Об этом 13 сентября сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Хорольского района.

Информация о взрыве в селе Вознесенка Хорольского района поступила в региональное отделение ГУ МЧС около 05:00 (22:00 мск). В результате взрыва практически полностью была разрушена квартира на втором этаже кирпичного жилого дома и повреждена квартира под разрушенной. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек.

Всего в доме проживает 21 человек в 16 квартирах. Все жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Большая часть жильцов отправилась к родственникам, несколько человек были временно размещены в местном Доме культуры.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Уточняется, что газ к дому подведён не был. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в двухэтажном жилом доме в Приморье.

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