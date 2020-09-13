Батон-Руж, США, , 03:34 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в связи с приближением тропического шторма Sally на территории американского штата Луизиана. Об этом 12 сентября сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс в своём Twitter.

Тропический шторм Sally сформировался в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида и приближается со скоростью около 12 км/час к берегам Луизианы. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре шторма достигает 18 м/сек.

Ожидается, что тропический шторм достигнет побережья Луизианы утром 14 сентября, при этом он может усилиться до урагана и скорость ветра в эпицентре стихии возрастёт до 33 м/сек. Губернатор Луизианы отметил, что шторм «может обернуться очень серьёзными последствиями».

Предыдущий ураган Laura обрушился на побережье штатов Луизиана и Техас в начале сентября текущего года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами стихии стали 25 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв урагана «Лаура» в Техасе и Луизиане растёт