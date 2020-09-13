Владивосток, , 02:50 — REGNUM Взрыв по неустановленным причинам произошёл в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Приморском крае. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о взрыве поступила в региональное ведомство около 05:00 по местному времени (22:00 мск). Взрыв с последующим возгоранием произошёл в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного кирпичного дома в селе Вознесенка Хорольского района. В результате происшествия практически полностью была разрушена квартира на втором этаже здания. Предполагается, что хозяин квартиры может находиться под завалами. Информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что газ к дому подведён не был. Жильцы покинули свои квартиры самостоятельно, до приезда спасателей. Часть жильцов разъехалась по родственникам, шесть человек временно размещены в местном Доме культуры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На месте инцидента работают спасатели, идёт разбор завалов.

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