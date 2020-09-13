Яунде, , 02:47 — REGNUM Шестеро мирных жителей погибли в результате теракта на севере Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в камерунских спецслужбах.

Сообщается, что террористы устроили взрыв в населенном пункте Зелевед. В результате взрыва погибли шесть человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Источники отмечают, что среди погибших были глава поселения и его супруга.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Боко Харам"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября террористы атаковали военнослужащих армии Нигерии в городе Магумери. В результате атаки погибли не менее десять солдат нигерийской армии.

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