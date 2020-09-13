Богота, , 02:24 — REGNUM В Колумбии благополучно завершилась операция по спасению пятерых горняков, нелегально добывающих золото и погребённых под завалом в шахте на северо-западе страны. Об этом 12 сентября сообщает радиостанция La FM.

В результате обвала грунта в шахте, расположенной в муниципалитете Вальдивия (департамент Антьокия), под завалом оказалась группа в пять человек, занятых нелегальной добычей золото.

По информации радиостанции, спасательную операцию самостоятельно организовали коллеги горняков. Они смогли вызволить товарищей из-под завала и доставить в ближайшую больницу, где у спасённых были диагностированы травмы различной степени тяжести.

В настоящее время власти начали расследование происшествия.