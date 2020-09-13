Сакраменто, США, , 01:52 — REGNUM Как минимум 28 человек стали жертвами природных пожаров, бушующих на территории западных штатов в США. Об этом 12 сентября сообщает телекомпания CNN.

Больше всего погибших насчитывается в штате Калифорния. Здесь, по предварительным данным, подтверждена гибель 19 человек. Только в округе Бьютт Каунти за последние дни были обнаружены тела десяти погибших. При этом власти готовятся к возрастанию числа жертв стихии, учитывая информацию о пропавших без вести гражданах и об уничтоженных огнём жилых строениях.

Всего на территории 12 штатов в настоящее время насчитывается более 100 пожаров. Самая острая ситуация сложилась в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Общая площадь возгорания, по данным Национального межведомственного пожарного центра, расположенного в штате Айдахо, превысила 1,9 млн гектаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента США Дональда Трампа посетить охваченный лесными пожарами штат Калифорния.

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