София, , 01:19 — REGNUM Автобус с футбольной командой третьей лиги «Беласица» из города Петрич попал в ДТП в Болгарии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба администрации Петрича.

Авария произошла на 70-м километре автотрассы «Фракия» около 20:40 по местному времени по пути из города Панагюриште. По данным администрации города Петрича, водитель автобуса получил инфаркт и потерял контроль над транспортным средством. Автобус, в котором находились 24 пассажира, съехал в кювет и едва не перевернулся.

Водитель автобуса скончался, футболисты и тренеры получили лёгкие травмы. Муниципалитет Петрича немедленно отправил на место ДТП автобус из города Пловдив, на котором спортсмены были доставлены в Петрич. Все члены футбольной команды пройдут медицинское обследование.

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