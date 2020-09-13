Ростов-на-Дону, , 01:13 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла на 1-м километре подъезда к поселку Койсуг на трассе Азов — Ростов. По предварительной версии, водитель одной из легковушек нарушил правила расположения автомобиля при встречном разъезде и врезался в иномарку. В результате ДТП травмы получили пятеро человек. Среди пострадавших — 12-летний ребенок. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября внедорожник Lexus RX300 сбил семью на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали женщина и ее 4-летний сын.

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