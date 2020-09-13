Эль-Кувейт, , 00:47 — REGNUM Крупный пожар произошел на территории оздоровительной зоны Аль-Сабах в Кувейте, сообщает пресс-служба кувейтского пожарного департамента.

Сообщается, что в ликвидации возгорания принимают участие более 300 спасателей. По предварительным данным, пожар начался на парковке, а затем перекинулся на строящиеся здания на территории оздоровительной зоны. Уже 55 пожарных получили травмы в ходе борьбы с огнем.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение требований противопожарной безопасности при строительстве. На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Кувейта Анас Аль-Салех.