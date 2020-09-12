Щелковский район, Московская область, , 21:51 — REGNUM По факту падения легкомоторного самолета SportStar в Щелковском районе Подмосковья, в результате чего погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Об этом сообщается 12 сентября на сайте Следственного комитета России.

«Организован комплекс первоначальных следственных действий… — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Отмечается, что легкомоторный самолет, потерпевший крушение в Щелковском районе, вылетел сегодня в вечернее время с аэродрома г. Черноголовка.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября в районе села Душоново в городском округе Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar.

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