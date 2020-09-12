Щелковский район, Московская область, , 19:15 — REGNUM В городском округе Щелково (Московская область) при жесткой посадке легкомоторного воздушного судна погибли два человека (пилот и пассажир). Об этом сообщила в субботу, 12 сентября, пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«На боту (легкомоторного самолета) находились два человека… — говорится в сообщении. — Обнаружены погибшими».

Ранее сообщилось о том, что легкомоторный самолет SportStar совершил в районе села Душоново в городском округе Щелково жесткую посадку.

Читайте также: В Подмосковье совершил жесткую посадку легкомоторный самолет