Щелковский район, Московская область, 12 сентября 2020, 18:16 — REGNUM Легкомоторный самолет SportStar, на борту которого находился один человек, совершил жесткую посадку в Подмосковье. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе села Душоново в городском округе Щелково.
Отмечается, что песчаный карьер, который заполнен водой, является предположительным местом падения воздушного судна.
«На поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября в американском штате Лос-Анджелес легкомоторный самолет врезался в парковку у аэропорта. В результате инцидента погибли два человека.
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