Загреб, , 17:54 — REGNUM Хорватская полиция в сотрудничестве с гражданской охраной Испании и французской таможенной службой провела акцию «FALKUŠA», которая была направлена на поимку членов так называемого Балканского картеля, в который входят хорватские граждане. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

12 сентября у Канарских островов сотрудники хорватской полиции задержали парусник этого картеля, в котором было обнаружено в общей сложности 980 пакетов с примерно 980 килограммами высококачественного кокаина.

По словам полицейских, Балканский картель специализируется на предоставлении услуг контрабанды наркотиков на парусных лодках и яхтах. Эта преступная ячейка состоит из по меньшей мере трех хорватских граждан, которых картель «завербовал» для контрабанды кокаина через Атлантический океан.

Задержанный парусник был зарегистрирован в Хорватии и находился под хорватским флагом.