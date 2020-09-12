Боровск, Калужская область, , 16:44 — REGNUM Тело 45-летнего жителя Москвы извлечено 12 сентября водолазами из водоёма в деревне Атрепьево Боровского района Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия. Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, накануне вечером погибший совместно со своими знакомыми находился в лодке и рыбачил на водоеме. Затем по собственной неосторожности мужчина упал в воду и утонул. По имеющимся у следствия данным, погибший находился в состоянии опьянения.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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