Тюмень, , 16:36 — REGNUM В Тюмени Lexus RX300 сбил семью с четырёхлетним ребёнком на пешеходном переходе. Пострадали женщина и её малолетний сын, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 12 сентября на ул. 50 лет ВЛКСМ под путепроводом на ул. Пермякова.

По пешеходному переходу шли супруги и их четырёхлетний ребёнок. Пока их пропускал автобус, на переход вылетел автомобиль. За рулём Lexus RX300 был опытный автомобилист с 20-летним стажем вождения.

Все обстоятельства ДТП сейчас детально выясняют полицейские.