Ижевск, , 16:00 — REGNUM Двое 13-летних подростков погибли при обрушении в нежилом доме в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

По данным ведомства, обрушение произошло днем 12 сентября. Рухнули межэтажные перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа. Причиной происшествия в МЧС назвали ветхость строительных конструкций.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром до начала занятий 11 сентября в школе № 7 башкирского Стерлитамака обрушилась плита перекрытия над спортивным залом. В результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.