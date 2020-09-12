Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM В Екатеринбурге потушено возгорание на площадях трёхэтажного административного здания в Северном переулке. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Пожарные справились с огнём в 16:41 по местному времени. Борьба шла почти четыре часа. Площадь пожара достигла 600 кв. метров. Сейчас идёт разборка и проливка конструкций.

Пострадавших нет. Как сообщало ИА REGNUM, тушению пожара мешал сильный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге загорелось трёхэтажное административное здание