Сумы, Украина, 12 сентября 2020, 14:32 — REGNUM В Сумской области Украины в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот, сообщается 12 сентября в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Сумской области.
Трагедия произошла в Бурынском районе области. Сообщение о падении самолета в поле недалеко от села Дьяковка поступило в службу спасения около 08:10.
Самолет предварительно идентифицирован как Х-32 Бекас. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют сотрудники мобильно-оперативно группы ГСЧС.
Напомним, аналогичный случай крушения легкомоторного самолета произошел 10 августа в Тернопольской области.