Москва, , 13:00 — REGNUM Территория московской площадки Центра им. Хруничева оцеплена из-за обнаруженного 76-мм снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Неразорвавшийся снаряд был обнаружен при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ 12 сентября. Территория была оцеплена, на месте уже работают экстренные службы.

«В ближайшее время ожидается прибытие взрывотехников Центра «Лидер» МЧС России», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Центр им. М. В. Хруничева является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли. На площадках предприятия производятся ракеты-носители «Протон», а также ведётся разработка новых носителей семейства «Ангара».