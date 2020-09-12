Воронеж, , 12:21 — REGNUM Житель Воронежа устроил разгром на избирательном участке в ночь на 12 сентября. Об этом 12 сентября на пресс-конференции рассказал председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

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Как рассказал Канищев, около 03:40 мужчина, разбив оконное стекло, проник в помещение избирательного участка, в центре города.

«Устроил там погром, разбито стекло, повреждена мебель, общий беспорядок. Избирательная документация и бюллетени в сейфах не тронуты. Гражданин, 1995 года рождения, задержан. Сейчас даёт объяснения полиции. Комиссия приступила к работе как положено, никаких последствий для работы комиссии не было», — отметил Канищев, добавив, что погромщик находился в невменяемом состоянии.

В целом письменных обращений о нарушениях на выборах в избирком не поступало, сотрудники избиркома отслеживают жалобы и в социальных сетях.

В Воронежской области проходят выборы депутатов областной думы, а также депутатов Воронежской гордумы. Голосование проводится в течение трёх дней — 11, 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября.