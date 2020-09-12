Ташкент, , 10:37 — REGNUM Сотрудники управления службы государственной безопасности Узбекистана задержали несколько преподавателей и врача по подозрению в полчении взятки. Об этом 12 сентября со ссылкой на местные СМИ сообщает UzNews.

В частности, был задержан учитель математики одной из общеобразовательных школ Пастдаргомского района Самаркандской области. По информации источника, педагог пообещал четырем абитуриентам посодействовать в поступлении в Самаркандский государственный медицинский институт через своих знакомых, за что он требовал от каждого из них по $12 тыс. Учителя задержали при получении $40 тыс. долларов из ранее согласованных $48 тыс.

Сообщается также о задержании учителя Самаркандского педагогического колледжа, пообещавшего местному жителю помочь в поступлении на учебу в университет «Мирас», расположенный в Шымкенте (Казахстан). Педагога задержали при получении $5,5 тыс.

Еще один факт получения неправомерной выгоды был зафиксирован в Джизакской области. Здесь врач-педиатр одной из семейных клиник города Джизака пообещал местному жителю посодействовать в поступлении в Джизакский государственный педагогический институт за что он требовал $8 тыс. При получении запрашиваемой суммы подозреваемый был задержан. В ходе следственных действий выяснилось, что указанную сумму он должен был передать сообщнику, который работает педиатром в клинике Ташкентского педиатрического медицинского института. В результате проведенных следственных мероприятий, в Ташкенте также был также задержан врач клиники Ташкентского педиатрического медицинского института при получении указанных $8 тыс.

Еще один случай коррупции был зафиксирован в Кокандском государственном педагогическом институте, где задержали подозреваемого, который занимал ответственную должность по делам молодежи в указанном ВУЗе. Подозреваемый пообещал местному жителю устроить его на факультет «Физической культуры» указанного учебного заведения за $3 тыс. Сотрудники Управления СГБ по Ферганской области и Департамента генеральной прокуратуры выяснили, что подозреваемый должен был передать указанную сумму декану одного из факультетов Кокандского государственного педагогического института. При получении указанных $3 тыс. был задержан также декан одного из факультетов.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела и предпринимаются меры по выявлению остальных причастных к преступлениям лиц.

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