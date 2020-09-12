Волосово, Ленинградская область, , 07:46 — REGNUM Товарный поезд совершил наезд на ребенка в Волосовском районе Ленинградской области. Мальчик-велосипедист погиб, начата доследственная проверка.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП со смертельным исходом произошло 11 сентября около 15:24 мск на железнодорожном переезде 86 км перегона Гатчина — Веймар. Наезд локомотива поезда был совершен на переезжавшего пути на велосипеде 10-летнего мальчика 10 лет).

«В результате ДТП мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожно полиции.

По данным ОЖД, за первые шесть месяцев 2020 года на территории Октябрьской магистрали в результате нарушения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре травмы получил 91 человек, 65 из них погибли (за аналогичный период прошлого года было травмировано 95 граждан, из них 64 смертельно).

Из общего количества травмированных четверо — несовершеннолетние, трое из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. За шесть месяцев 2019 года на ОЖД пострадало 10 детей, трое из них погибли.