Сува, , 06:50 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 279 километрах к востоку от города Левука. Очаг подземных толчков залегал на глубине 556,57 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Фиджи. Пострадавших не было.