Токио, , 06:40 — REGNUM В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 12 сентября сообщает метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков располагался у тихоокеанского побережья префектуры Мияги. Очаг сейсмособытия залегал на глубине около 40 километров под дном океана.

Колебания почвы ощущались в нескольких префектурах на северо-востоке и востоке Японии, включая столицу Токио. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали сейсмологи на территории Чили.

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