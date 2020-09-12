Пушкино, Московская область, , 06:36 — REGNUM В результате пожара в частном доме в городе Пушкино Московской области погибли мужчина и трехлетняя девочка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Также в ходе инцидента, который произошел на улице Островского, пострадала 14-летняя девочка. Она получила ожоги рук. Пожар удалось локализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 сентября в одной из квартир жилого дома на юге Москвы произошел пожар, который унес жизни троих человек.

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