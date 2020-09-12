Сакраменто, США, , 05:36 — REGNUM Легкомоторный самолет врезался в парковку у аэропорта в американском штате Лос-Анджелесе, сообщают местные пожарные службы.

Сообщается, что инцидент произошел в округе Санта-Барбара. По предварительным данным, легкий самолет Navion B взлетел из аэропорта «Ван Нюйс», однако спустя небольшое время упал и потерпел крушение. В результате происшествия погибли два человека. Причины падения самолета выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля легкий самолет упал на жилой дом в американском штате Юта. На месте крушения произошел пожар, в результате которого оказались повреждены три дома.

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