Эбботсфорд , , 04:16 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошел в магазине в канадском Эбботсфорде, передает телеканал Global News.

Сообщается, что стрельба произошла в магазине, где торгуют товарами для охоты и рыбалки. В результате стрельбы пострадали два человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. В связи с происшествием полиция задержала нескольких человек. Других подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стрельба произошла в частном доме в городе Ошава в Канаде. В результате стрельбы погибли пять человек, еще один получил ранения и был госпитализирован.

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