Киншаса, , 01:45 — REGNUM Не менее 50 человек погибли при обрушении золотой шахты на востоке Демократической Республики Конго, сообщает пресс-служба компании NGO.

Сообщается, что инцидент произошел на месторождении «Детроит». По предварительной версии, обрушение кустарной шахты произошло из-за продолжающихся ливней.

«Несколько шахтеров находились внутри при обрушении, и никто не смог выбраться. Речь идет о 50 молодых людях», — заявила президент Инициативной группы по поддержке и социальному наблюдению за женщинами.

Отмечается, что шахта не принадлежала концессии канадской корпорации Banro.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября произошло обрушение шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана. В результате происшествия погибли не менее 19 человек.

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