Анкара, , 00:56 — REGNUM В Анталье прошло первое судебное заседание по делу о гибели в 2019 году в турецком отеле российской девочки. Об этом её отец Андрис Лейкуцис 11 сентября сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Вчера в городе Анталья состоялось первое судебное заседание. Заседание было закрытым, в зал суда не допустили ни журналистов, ни вице-консула РФ. Сторона обвинения попыталась предоставить некие экспертизы, сделанные самостоятельно. Суд их не принял», — написал Лейкуцис. По его словам, следующее заседание суда было назначено на 24 декабря.

Напомним, что трагедия произошла с российской семьёй из Ленинградской области, которая отдыхала в турецком городе Бордум. 18 августа 2019 года девочка купалась в бассейне отеля. При нырянии её руку засосало в трубу системы фильтрации. Ребёнок длительное время находился под водой, захлебнулся и впал в кому. Девочку доставили в турецкий госпиталь, но там она скончалась.

Помимо турецких властей, уголовное дело по факту гибели в Турции гражданки России возбудил СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель СК России Светлана Петренко 26 июня 2020 года заявила, что власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.

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