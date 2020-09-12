Сейлем, США, , 00:28 — REGNUM Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести в американском штате Орегон из-за природных пожаров, заявила губернатор региона Кейт Браун в ходе пресс-конференции.

По предварительным данным, пропавшие живут в округах Джексон, Лейн и Мэриэнн. Губернатор отметила, что пожары выжгли на территории штата множество участков общей площадью более 404,6 тыс. га.

При этом было эвакуировано более 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно, что в результате природных пожаров, которые охватили территории на западе США погибли не менее 23 человек.

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