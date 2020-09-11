Москва, , 19:37 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Красносельского района Москвы задержали объявленного в международный розыск за мошенничество Азиза Орозбаева — сына полномочного представителя правительства в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Задержание U.S. Air Force

В милицейском ведомстве уточнили, что сын киргизстанского губернатора и еще двое его соотечественников обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

По данным следственных органов, в марте 2019 года они, войдя в доверие местному предпринимателю, под предлогом покупки ввезенных из-за границы автомобилей завладели машинами Toyota Avalon и Hyundai Elantra общей стоимостью в $31 тысячу (более 2,3 млн рублей), после чего скрылись.

В министерстве внутренних дел Киргизии отметили, что вопросами дальнейшей экстрадиции задержанного будет заниматься генеральная прокуратура республики.