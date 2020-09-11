Псков, , 19:22 — REGNUM В Псковской области с начала учебного года не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом школьника. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

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По его словам, зараженных коронавирусной инфекцией учащихся в регионе на данный момент нет, все учебные заведения области работают в штатном режиме.

«У нас есть дети, которые сезонно, как это бывает, находятся дома с ОРВИ», — заявил он.

Такую же информацию подтвердили и глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он отметил, что 10−12 человек детей школьного возраста среди зараженных коронавирусом были, но до начала учебного года.

«В школах образовательный процесс организован, предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса», — заявил Седунов.

В ведомстве отметили, что в случае выявления заболевших COVID-19 в учебном заведении, весь класс будет отправлен на 14-дневный карантин и дистанционное обучение.