Воронеж, , 18:13 — REGNUM Доследственную проверку проводит Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области по факту появившейся в СМИ информации об избиении воспитанника детского сада сотрудницей. Об этом сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ребенок (сс) kheinz

Как сообщается, в СМИ появилась информация о том, что якобы воспитатель одного из детских садов Железнодорожного района избила воспитанника, используя шнур от зарядного устройства.

«В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Ход проверки взял под контроль исполняющий обязанности руководителя СУ СКР.