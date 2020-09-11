Орел, , 17:15 — REGNUM Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Брянска по обвинению в незаконном сбыте наркотиков и участии в преступном сообществе направлено в суд в Орловской области, об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова 11 сентября.

По версии следствия, обвиняемый в составе преступного сообщества занимался сбытом наркотических средств, а также наркосодержащих растений. Преступную деятельность он осуществлял бесконтактно через интернет на территории Крыма и Орловской области. Мужчина, считают в СК, исполнял функции «оператора», координировавшего действия участников группы, а также «оптового закладчика». При задержании правоохранители изъяли у мужчины более полутора килограммов наркотиков. В соответствии с материалами дела, сбыть мужчина успел наркотики в крупном размере.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заводской районный суд Орла. Материалы уголовного дела в отношении руководителя и членов преступного сообщества выделены в отдельное производство.