Москва, , 16:13 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Волгограда. Рассмотрение вопроса назначено на 23 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на повестку заседаний, опубликованную 11 сентября.

По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело может быть возбуждено в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда по признакам преступления, предусмотренного статьями «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

По данным издания «V1.ru», сотрудники регионального УФСБ застали судью при получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Следствие считает, что женщина предложила супруге арестованного по обвинению в терроризме за поджог дома губернатора Волгоградской области бизнесмена «помочь» с решением по делу.